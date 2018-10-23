В ноябрьские праздники график работы ЗАГСов Липецка изменится

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-23T16:39:06+03:00

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Во время ноябрьских праздников изменится график работы липецких отделов ЗАГС. 5 ноября не будет работать отдел по регистрации смерти – проспект Победы, 51а. Прием граждан возобновится 6 ноября.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, отдел торжественной регистрации брака, а также Правобережный, Советский, Октябрьский, Левобережный отделы 6 ноября будут закрыты. Эти структурные подразделения управления начнут работу с 7 ноября.

Напомним, что теперь молодожены могут подать заявление в ЗАГС за 12 месяцев до предполагаемой свадьбы. Но есть один нюанс – дату и время регистрации в дальнейшем изменить не получится. Только в особых случаях. Также при подаче заявления через портал госуслуг предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.