Иностранный радикал скрывался в Липецке и связывался с международными преступниками

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-23T16:50:43+03:00

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В Липецкой области сотрудники региональных ведомств МВД и ФСБ поймали иностранного радикала. По данным пресс-службы полиции, 28-летний гражданин из ближнего зарубежья находился на территории РФ нелегально.

Во время проверки выяснилось, что иностранец является сторонником радикальных группировок. Кроме этого мужчина поддерживает связь с международными преступниками, которые находятся в розыске за преступления в соседнем государстве.

В Липецке радикалу вменили административную статью за незаконный въезд на территорию РФ. Суд назначил ему штраф с принудительным выдворением за пределы России. В итоге спецслужбы передали иностранца коллегам из другого государства, где его давно разыскивали. Радикалу запретили въезд в РФ на длительный срок.