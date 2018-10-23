Иностранный радикал скрывался в Липецке и связывался с международными преступниками
В Липецкой области сотрудники региональных ведомств МВД и ФСБ поймали иностранного радикала. По данным пресс-службы полиции, 28-летний гражданин из ближнего зарубежья находился на территории РФ нелегально.
Во время проверки выяснилось, что иностранец является сторонником радикальных группировок. Кроме этого мужчина поддерживает связь с международными преступниками, которые находятся в розыске за преступления в соседнем государстве.
В Липецке радикалу вменили административную статью за незаконный въезд на территорию РФ. Суд назначил ему штраф с принудительным выдворением за пределы России. В итоге спецслужбы передали иностранца коллегам из другого государства, где его давно разыскивали. Радикалу запретили въезд в РФ на длительный срок.