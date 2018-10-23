2018-10-23T16:50:43+03:00
Происшествия

Иностранный радикал скрывался в Липецке и связывался с международными преступниками

Нелегала передали спецслужбам другого государства
Лия МУРАДЬЯН
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Иностранного радикала выдворили из страныИностранного радикала выдворили из страныФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области сотрудники региональных ведомств МВД и ФСБ поймали иностранного радикала. По данным пресс-службы полиции, 28-летний гражданин из ближнего зарубежья находился на территории РФ нелегально.

Во время проверки выяснилось, что иностранец является сторонником радикальных группировок. Кроме этого мужчина поддерживает связь с международными преступниками, которые находятся в розыске за преступления в соседнем государстве.

В Липецке радикалу вменили административную статью за незаконный въезд на территорию РФ. Суд назначил ему штраф с принудительным выдворением за пределы России. В итоге спецслужбы передали иностранца коллегам из другого государства, где его давно разыскивали. Радикалу запретили въезд в РФ на длительный срок.

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