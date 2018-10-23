Петровский мост в Липецке доделают в кредит

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-23T17:33:30+03:00

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Проблемы с финансированием решили на комиссии по бюджету в Липецком горсовете. В частности городу не хватило денег на ремонт петровского Моста, поскольку в процессе вспыли скрытые проблемы, а средства на них предусмотрены не были.

– При реконструкции моста, когда залезли вглубь, появились внутренние дополнительные работы. Их было сложно спланировать заранее, – пояснил спикер горсовета Игорь Тиньков.

Поэтому, как сообщили в пресс-службе облсовета, мэрия берет кредит на 6.5 млн. рублей. Помимо этого на комиссии распределили еще 46,2 млн рублей, которые появились благодаря дотациям из региона и земельному налогу. Большая часть этих денег, 31.5 мнл, пойдут на доплату до МРОТ госслужащим, а также на оплату штрафов и компенсации по судебным искам. Еще 3 млн. выделят на освещение в Быхановом саду и 2.5 млн. – на содержание Липецкого городища.