В Липецке Нижний парк обновят за 22 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-23T18:40:00+03:00

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В Липецке стартует второй этап благоустройства Нижнего парка. Как сообщили в городском департаменте культуры и туризма, на преображение места отдыха направят 22 миллиона рублей.

В ближайшее время обновят около километра дорожки от шлагбаума на въезде до Зеленого театра. К памятнику народовольцам от центральной аллеи появится плиточное покрытие. Планируется отремонтировать и озеленить территорию вокруг монумента. Кстати, участок у памятника расширится до 1240 м2.

Здесь появится газон, декоративные растения и кустарники. Расширятся каналы. Габионные конструкции не только предотвратят осыпание берегов, но и придадут им современный, ухоженный вид. Работы должны завершиться к началу декабря этого года.