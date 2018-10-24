2018-10-24T10:44:00+03:00
Происшествия

В аварии с фурой на трассе «Дон» под Липецком пострадали люди

ДТП случилось в Елецком районе
Лия МУРАДЬЯН
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Пострадавших увезли в больницуПострадавших увезли в больницуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Крупная авария произошла этим утром, 24 октября, на альтернативном участке трассы М-4 в Липецкой области. Все случилось коло 8 утра в Елецком районе, на на 373 участке трассы «Дон» столкнулись грузовой автомобиль «Вольво» и «ВАЗ-2115».

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей, сообщение на пульт дежурного поступило в 8.15 утра. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате ДТП пострадали несколько человек.

На помощь к пострадавшим выехали сотрудники одного отделения 10 пожарно-спасательной части. Пострадавших вытащили из разбитых машин и передали врачам «Скорой помощи». В причинах аварии теперь разбираются автоинспекторы.

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