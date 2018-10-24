В Липецке вечером дотла выгорел «Мерседес»

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-24T11:05:35+03:00

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Второй за сутки автопожар произошел минувшим вечером, 23 октября, в Липецке. После 18.00 у доме №7 по улице Свиридова загорелся «Мерседес А140». Заметив горящий хэтчбек, очевидцы вызвали на место происшествия пожарных. Звонок поступил в 18.47.

На адрес тут же прибыли сотрудники одного отделения спасательной части и добровольцы. К моменту их прибытия, иномарка практически полностью была объята огнем. Несмотря на все усилия, спасти ничего не удалось.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, огонь уничтожил все сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Из людей никто не пострадал. Из-за чего начался пожар, теперь выясняют эксперты.

Напомним, что в тот же день около полудня в центре города, на площади Петра Великого, сгорел «Лэнд Ровер Дискавери». У внедорожника обгорела краска на поверхности кузова.