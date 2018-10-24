Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-24T11:49:00+03:00

При открытии расчетного счета в Банке УРАЛСИБ клиенты-предприниматели получат в подарок до 50 000 рублей на продвижение своего бизнеса на проектах Mail.Ru и в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте через рекламную платформу myTarget (Mail.Ru Group)

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Предложение действует на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.

Чтобы воспользоваться предложением, предпринимателю достаточно открыть расчётный счет в Банке в городах проведения пилота. Каждый новый клиент получит индивидуальный промо-код, который необходимо активировать при регистрации аккаунта в myTarget в качестве рекламодателя-юридического лица. Подробности на сайте Банка УРАЛСИБ.

myTarget — рекламная платформа Mail.Ru Group, объединяющая все крупнейшие в России и СНГ социальные сети (ВКонтакте и Одноклассники) и сервисы с общим охватом более 140 млн человек. Кроме того, партнерская сеть myTarget включает 4000 приложений и мобильных сайтов сторонних разработчиков, что позволяет рекламодателям существенно расширить охват кампаний. Сервис содержит 400 таргетингов, в том числе гиперлокальную рекламу, динамический ретаргетинг, уровень дохода пользователей, контекстный таргетинг, поэтому даже самый узкоспециализированный бизнес найдет свою целевую аудиторию.

Банк УРАЛСИБ активно развивает сервисы для старта бизнеса: регистрация ООО/ИП на сайте банка, резервирование расчетного счета, бесплатное обучение в Университете бизнеса, поиск первых контрагентов в магазине решений «Бизнес-плейс». Для начинающих предпринимателей разработаны пакеты услуг, в том числе, пакет «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания. А с октября текущего года Банк запустил новый, удобный для предпринимателей, интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-онлайн».

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».