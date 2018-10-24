Появилось видео последствий ДТП с фурой на трассе «Дон» под Липецком
В сети появились фото и видео последствий крупной аварии, которая произошла этим утром на трассе «Дон» в Елецком районе Липецкой области. Напомним, ДТП с большегрузом случилось около 8 утра на 373 километре альтернативной М-4.
Тройное ДТП с грузовиком на трассе м-4 под Липецком.
Все случилось на пересечении трассы «Дон» с дорогой, которая ведет на Хмелинец. По уточненной информации, там столкнулись три автомобиля – грузовик «Вольво», «ВАЗ-2115» и «Уаз».
В результате столкновения искореженные автомобили раскидало по трассе. От удара фура вылетела на обочину и рухнула на бок.
Как уже сообщалось, в аварии пострадали несколько человек, но точное количество пока неизвестно. По информации очевидцев, никто не погиб. Как именно произошло ДТП и кто стал го виновником, предстоит установить сотрудникам ГИБДД.