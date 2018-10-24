В Липецке оставят единый телефон аварийно-диспетчерских служб

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-24T12:40:13+03:00

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Накануне, 23 октября, в Липецком горсовете обсудили ситуацию с МУП «Аварийно-диспетчерская служба». Городская АДС разделилась на десятки других служб при управляющих компаний. Как сообщили в пресс-службе горсовета, парламентарии обеспокоились, смогут ли липчане связаться с диспетчерами. Спикер горсовета Игорь Тиньков заметил, что в Липецке должен быть единый телефон, на который горожане смогут позвонить в случае коммунальных аварий.

- В зоне ответственности АДС остались две управляющие компании и социальные объекты, - рассказал председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин. - До 1 ноября мы подготовим регламент, по которому все управляющие компании будут работать через телефон 073. Хотим объединить все аварийно-диспетчерские службы, сделать единую форму, ту, которая была отработана в течение 15 лет в самой АДС: вид порыва, тип дома, заявитель и прочие проблемы.

Также в настоящее время много звонков поступает на номер «112». В департаменте ЖКХ хотят сделать переадресацию с номера единого вызова экстренных служб на диспетчерскую.