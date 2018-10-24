2018-10-24T12:40:13+03:00
Общество

В Липецке оставят единый телефон аварийно-диспетчерских служб

А все управляющие компании будут работать через телефон 073
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане продолжат звонить на единый номер вызова аварийно-диспетчерской службыЛипчане продолжат звонить на единый номер вызова аварийно-диспетчерской службыФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Накануне, 23 октября, в Липецком горсовете обсудили ситуацию с МУП «Аварийно-диспетчерская служба». Городская АДС разделилась на десятки других служб при управляющих компаний. Как сообщили в пресс-службе горсовета, парламентарии обеспокоились, смогут ли липчане связаться с диспетчерами. Спикер горсовета Игорь Тиньков заметил, что в Липецке должен быть единый телефон, на который горожане смогут позвонить в случае коммунальных аварий.

- В зоне ответственности АДС остались две управляющие компании и социальные объекты, - рассказал председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин. - До 1 ноября мы подготовим регламент, по которому все управляющие компании будут работать через телефон 073. Хотим объединить все аварийно-диспетчерские службы, сделать единую форму, ту, которая была отработана в течение 15 лет в самой АДС: вид порыва, тип дома, заявитель и прочие проблемы.

Также в настоящее время много звонков поступает на номер «112». В департаменте ЖКХ хотят сделать переадресацию с номера единого вызова экстренных служб на диспетчерскую.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанину грозит 8 лет за сбыт 0.12 грамм наркотика
Липчанам расскажут все об алиментах
В Липецке на пешеходном переходе чуть не сбили мужчину
Липчанину, который обстрелял полицейских из ружья, грозит 20 лет
СК занялся историей с избитым ребенком в частном садике Липецка
Появилось видео последствий ДТП с фурой на трассе «Дон» под Липецком
Вице-мэром Липецка стала глава департамента экономики
За одно утро в Липецке сбили двух пешеходов
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
В Липецке вечером дотла выгорел «Мерседес»
В аварии с фурой на трассе «Дон» под Липецком пострадали люди
В среду в Липецке до +12 и сильные порывы ветра
В Липецке Нижний парк обновят за 22 миллиона рублей
Петровский мост в Липецке доделают в кредит
Иностранный радикал скрывался в Липецке и связывался с международными преступниками
В ноябрьские праздники график работы ЗАГСов Липецка изменится
«Липецкоблводоканал» наказали за перебои с водой в селе под Липецком
Липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по детским креслам
Бизнесмена, который собрал с липчан задатки на миллион рублей, отправили мести улицы
Липчанин облил бензином бывшую жену на глазах у ребенка
Под Липецком ищут мужчину, который пропал на рыбалке 10 дней назад