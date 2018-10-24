Липчанину, который обстрелял полицейских из ружья, грозит 20 лет

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-24T14:04:39+03:00

Стражи порядка приехали на вызов о бытовом конфликте и попали под прицельный огонь

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В Липецке расследовали дело о нападении на сотрудников полиции. Все случилось в начале года в селе Желтые Пески. Утром 21 января в полицию позвонила женщина и пожаловалась на буйного мужа, который напился и устроил пьяный дебош.

На место выехал наряд полиции, чтобы утихомирить дебошира. Но мужчина вышел к стражам порядка с охотничьим ружьем. Стоя на пороге дома, неадекватный липчанин открыл по полицейским прицельный огонь.

Согласно материалам дела, обвиняемый пригрозил правоохранителям убийством, а после дважды выстрелил в полицейских. Одному из сотрудников полиции задело голову. К счастью, пуля прошла по касательной и обошлось без тяжелых последствий. Тогда за посягательство на жизнь сотрудника полиции в СК завели уголовное дело по 317 статье УК.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, расследование завершилось и дело передали в суд. Стрелку грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.