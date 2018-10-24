В Липецке на пешеходном переходе чуть не сбили мужчину

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-24T14:20:13+03:00

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В интернете появилось видео грубого нарушения правил дорожного движения, которое чуть было не закончилось трагедией. Автор ролика вечером стоял возле нерегулируемого пешеходного перехода на Лебедянском шоссе. Машина перед ним остановилась, чтобы пропустить пешехода.

Мужчина почти дошел до середины проезжей части, как вдруг на него налетает машина. Черный седан чуть не сбил пешехода, и только чудо спасло мужчину от печальных последствий. Водитель автомобиля сумел произвести маневр – резко «вильнул» и притормозил, чтобы не наехать на пешехода. А после поехал дальше. Мужчина опешил. Он остановился на несколько секунд, смотря вслед уезжающей машине, и продолжил переходить дорогу.