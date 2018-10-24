2018-10-24T15:05:52+03:00
Общество

Липчанам расскажут все об алиментах

Специалисты органов опеки, судебных приставов и юристы ответят на вопросы граждан
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане узнают все об алиментахЛипчане узнают все об алиментахФото: Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе, 30 октября, для жителей региона проведут единый тематический день «Все об алиментах: о размера до взыскания». Бесплатные консультации пройдут во всех МФЦ Липецкой области. Время проведения мероприятий – с 15.00 до 17.00.

В рамках тематического дня граждане смогут поговорить со специалистами органов опеки и попечительства, службы судебных приставов и юристов МФЦ. Они ответят на любые вопросы, связанные с выплатой алиментов. Те, кто не дойдут до МФЦ, смогут оставить свое обращение через электронные приемные управления образования и науки Липецкой области, а также на страницах «Опека и попечительство» в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Мероприятие проводится в целях оказаниях бесплатной юридической помощи, консультирования о порядке взыскания алиментов, помощи в розыске должников, процедуре открытия исполнительного производства.

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