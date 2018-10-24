2018-10-24T15:46:10+03:00
Происшествия

Липчанину грозит 8 лет за сбыт 0.12 грамм наркотика

Ранее не судимый житель города решил податься в наркобизнес
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчину задержали после продажи наркотиковМужчину задержали после продажи наркотиковФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить 29-летнего жителя областного центра. Ранее никогда не судимый мужчина решил податься в наркобизнес летом этого года. Согласно материалам дела, он купил 0.12 грамм психотропного вещества. Наркотик приобретался с целью продажи.

Позже ему удалось найти покупателя среди своих знакомых. После продажи синтетики мужчину задержали сотрудники наркоотдела полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, дело возбудили по части 1 статьи 228.1 УК – незаконный сбит психотропных веществ.

Расследование уже закончилось и дело передают в суд. Теперь недолгий «бизнес» может обернуться для липчанина длительным тюремным сроком. По данной статье мужчине грозит от 4 до 8 лет строгого режима.

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