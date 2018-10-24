2018-10-24T16:47:27+03:00
Происшествия

В ДТП с фурой на трассе «Дон» под Липецком пострадали два сотрудника полиции

Сотрудники полиции ехали на работу в Становлянский район, когда влетели во внедорожник [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В аварии пострадали три человекаВ аварии пострадали три человекаФото: скрин с видео
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Стали известны подробности крупной аварии на трассе М-4 в Елецком районе Липецкой области, где столкнулись легковушка, «Уаз» и грузовик «Вольво». По уточненной информации, в автомобиле «ВАЗ-2115» ехали два сотрудника полиции – 35-летний мужчина и 23-летняя девушка. Полицейские направлялись из Ельца на работу в Становлянский район.

По предварительной версии, именно стражи порядка допустили столкновение с автомобилем «Уаз», а тот вылетел под многотонную фуру, которая от удара вылетела в кювет и перевернулась. В этой аварии травмы получили оба стража порядка и водитель «Уазика». Всех троих увезли в городскую больницу Ельца.

Как сообщила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области, Наталья Маслакова, по факту ДТП в полиции назначена служебная проверка, в ходе которой дадут оценку действиям сотрудников.

Тройное ДТП с грузовиком на трассе м-4 под Липецком.

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