2018-10-24T16:49:02+03:00
Общество

Предприниматели Центрального Черноземья узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом

В Воронеже состоялось третье мероприятие программы «Бизнес- класс» от ПАО Сбербанк и Google для действующих и начинающих предпринимателей
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Тренинг посетили 160 самых активных участников программы из пяти регионов: Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Рязанской областей. Спикер Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group., рассказал, как составить маркетинговую стратегию, выстроить коммуникацию с покупателями и повысить процент повторных покупок.

На практической части мероприятия участники построили «карту путешествия» потребителя: от первого контакта с компанией до заключения сделки или совершения покупки; рассчитали формулу выручки и разработали систему позиционирования. Мастер-класс завершился презентацией командных работ.

Участница программы «Бизнес класс» Наталья Шуваева, руководитель event-агентства "WOW!Pro..." и директор детской танцевальной школы "Dance Life" в Воронеже, поделилась впечатлением о программе и мастер-классе: «Программа “Бизнес класс” привлекла меня своим уникальным форматом: максимум практики и минимум теории. Я получила большое количество информация как от видеолекций, так и от очных мастер-классов».

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