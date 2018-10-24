2018-10-24T16:57:30+03:00
Общество

Более 1,2 миллиарда рублей направили на ремонт теплосетей и оборудования в Липецке

В Липецке к зиме отремонтировали 25 км теплосетей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке подготовились зимеВ Липецке подготовились зимеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этом году Липецкий филиал ПАО «Квадра» вложил в подготовку к зиме более 1,2 миллиарда рублей. Эта сумма направлена на ремонты и реконструкцию теплосетей и генерирующего оборудования региона.

Как рассказал управляющий директор «Квадры» Алексей Курило, при подготовке к отопительному сезону компания выполнила огромный объем работы. Отремонтировано 25 км теплосетей. По словам Алексея Курило – это рекордный показатель за последние несколько лет. Надежность теплосетевого комплекса региона повысилась.

Самые масштабные работы прошли на сетях по улице Московская, Водопьянова, Интернациональная и на Колхозном проезде. Также отремонтирован турбоагрегат 135 МВт на Липецкой ТЭЦ-2. На генерирующем оборудовании выполнен большой объем работ.

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