2018-10-24T17:24:08+03:00
Общество

В Липецке в Каменном Логу возведут подпорную стену

Рабочие продолжают бетонировать русло реки Липовка
Юлия КЛЮЕВА
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Так должен выглядеть Каменный Лог по окончании работТак должен выглядеть Каменный Лог по окончании работФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке продолжают облагораживать Каменный Лог. Площадка в ближайшие несколько лет должна превратится в общественное пространство, где липчане смогут отдохнуть после рабочего дня, погулять в выходные.

На сегодняшний день территорию лога освободили от самосева и распланировали. Специалисты бетонируют русло реки Липовки. 300 метров канала из 1800 уже готово. После его соединят с водотоком возле улицы Каменный лог. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, конструкция отведет сточные воды, уменьшится риск подтопления участка.

Планируется начать строительство подпорной стены со стороны улицы Циолковского. Благодаря сооружению получится предотвратить сползание грунта. На организацию стены и русла реки используют более 4,3 тысяч м3 бетона.

Также благоустройство коснется территории от улицы Неделина до пересечения урочища с улицы Горького. Здесь появятся велодорожки, зоны для прогулок, активного отдыха. Лог свяжут с площадкой Городища. Для этого обустроят пешеходную дорожку от урочища к площадке.

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