На 6 долгостроях Липецка возобновили строительство

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-24T17:51:20+03:00

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Как сообщили в пресс-службе областной администрации, по всем 14 долгостроям Липецка найдено решение проблемы. На 6 проблемных домах уже ведутся строительные работы. А в Европейском краны заработают на следующей неделе в понедельник.

В областном управлении строительства и архитектуры хотят привлечь новых инвесторов, чтобы достроить проблемные дома ООО «ЛИСК». Взамен застройщику предоставят свободные земельные участки. Также инвесторам субсидируется процентная ставка по кредитам, полученным на достройку объектов. Компенсируют затраты на техническое присоединение и благоустройство.

Сдать большинство долгостроев планируют уже в 2019 году. По каждому проблемному дому разработан график работ. Около 2 тысяч дольщиков наконец-то получат свои квартиры.