2018-10-24T19:30:22+03:00
Общество

Ночью в четверг синоптики обещают мокрый снег

Днем в Липецке до 9 градусов тепла
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Теперь вместо красивых закатов липчане смотрят на серые капли дождяТеперь вместо красивых закатов липчане смотрят на серые капли дождяФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В четверг, 25 октября, в Липецкой области ожидается пасмурная погода. По данным Росгидрометцентра, умеренный, небольшой дождь. В некоторых местах с мокрым снегом. Ночью ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха составит 1-6 градусов тепла.

Днем столбик термометра поднимется до 4-9 градусов выше ноля. Южный ветер сменится западным и будет дуть с той же скоростью. Атмосферное давление ночью без изменений, днем будет постепенно расти и составит 730 мм рт.ст.

В пятницу, 26 октября, ночью в Липецке до +1 градуса. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Пасмурно, ночью синоптики прогнозируют снег. Днем небольшие дожди. Ветер западный 7-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 741 мм рт.ст.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В четверг 16 улиц Липецка останутся без воды, а в садоводческих товариществах отключат свет
На 6 долгостроях Липецка возобновили строительство
В Липецке в Каменном Логу возведут подпорную стену
Более 1,2 миллиарда рублей направили на ремонт теплосетей и оборудования в Липецке
Предприниматели Центрального Черноземья узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом
В ДТП с фурой на трассе «Дон» под Липецком пострадали два сотрудника полиции
Липчанину грозит 8 лет за сбыт 0.12 грамм наркотика
Липчанам расскажут все об алиментах
В Липецке на пешеходном переходе чуть не сбили мужчину
Липчанину, который обстрелял полицейских из ружья, грозит 20 лет
СК занялся историей с избитым ребенком в частном садике Липецка
В Липецке оставят единый телефон аварийно-диспетчерских служб
Появилось видео последствий ДТП с фурой на трассе «Дон» под Липецком
Вице-мэром Липецка стала глава департамента экономики
За одно утро в Липецке сбили двух пешеходов
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
В Липецке вечером дотла выгорел «Мерседес»
В аварии с фурой на трассе «Дон» под Липецком пострадали люди
В среду в Липецке до +12 и сильные порывы ветра
В Липецке Нижний парк обновят за 22 миллиона рублей
Петровский мост в Липецке доделают в кредит
Иностранный радикал скрывался в Липецке и связывался с международными преступниками
В ноябрьские праздники график работы ЗАГСов Липецка изменится
«Липецкоблводоканал» наказали за перебои с водой в селе под Липецком
Липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по детским креслам
Бизнесмена, который собрал с липчан задатки на миллион рублей, отправили мести улицы
Липчанин облил бензином бывшую жену на глазах у ребенка
Под Липецком ищут мужчину, который пропал на рыбалке 10 дней назад