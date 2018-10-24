Ночью в четверг синоптики обещают мокрый снег

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-24T19:30:22+03:00

Теперь вместо красивых закатов липчане смотрят на серые капли дождя Фото: Юлия КЛЮЕВА

Днем в Липецке до 9 градусов тепла

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В четверг, 25 октября, в Липецкой области ожидается пасмурная погода. По данным Росгидрометцентра, умеренный, небольшой дождь. В некоторых местах с мокрым снегом. Ночью ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха составит 1-6 градусов тепла.

Днем столбик термометра поднимется до 4-9 градусов выше ноля. Южный ветер сменится западным и будет дуть с той же скоростью. Атмосферное давление ночью без изменений, днем будет постепенно расти и составит 730 мм рт.ст.

В пятницу, 26 октября, ночью в Липецке до +1 градуса. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Пасмурно, ночью синоптики прогнозируют снег. Днем небольшие дожди. Ветер западный 7-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 741 мм рт.ст.