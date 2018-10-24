В четверг 16 улиц Липецка останутся без воды, а в садоводческих товариществах отключат свет

СЕГОДНЯ 19:42 2018-10-24T19:42:39+03:00

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В четверг, 25 октября, в некоторых домах Липецка отключат воду и свет. С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Буденного, Полярная, Индустриальная, Сенная, Смоленская, Садовая, Зоологическая, Сырская, Сырская, 61а, Московская, 149, 151, 153, 141, 143, 145, 147, 139, 135, 137, 133, 131, 129, 119, 121, 117, 111, проезд Кувшинова, 7, 10, 10а. Также краны пересохнут в частном секторе по следующим адресам: улица Депутатская; Чкалова; Воровского; переулок Верхний; Крымский.

Напоминаем, подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

Из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения с 9 утра до 5 часов вечера свет отключат в СНТ «Весна», «им.Мичурина», «Тракторостроитель», «Трубник», «Кооператор», «Ветеран труда».

За дополнительной информацией обращаться в АО "ЛГЭК" по телефонам 075 и 236- 075.