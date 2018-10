Липчанам не дали устроить оргию на сцене с группой Wildways

СЕГОДНЯ 08:58 2018-10-25T08:58:48+03:00

22 октября металкор группаWildways устроила грандиозную рок-вечеринку в Липецке. Ребята приехали презентовать свой новый альбом DAY X, а так же исполнили лучшие треки.

Группа была основана в 2008 году и называлась Sarah Where is My Tea. В 2014 году название сменили на Wildways. Группа набирает популярность не только в России, но и в других странах. Трек их трек «Self Riot» попал в трансляцию матча NFL на американском канале NBC.

На сцене ребята выступали больше полутора часов. Почти каждую песню липчане пели хором, и это несмотря на то, что большинство треков на английском. Конечно же, как и любой рок-концерт не обошлось и без жесткого слэма - зрители толкали друг друга и буквально сбивали с ног своих товарищей. К счастью, никто не пострадал и все остались довольны.

Но самые отчаянными фанатами оказались молодые парень и девушка. Они запрыгнули на сцену во время исполнения очередного трека и никого не стесняясь стали целоваться. Парочка была ясно нацелена на продолжение прелюдии, но охрана не оценила такой жесткой романтики и обоих загнали обратно в толпу.