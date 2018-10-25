2018-10-25T08:54:32+03:00
Происшествия

Под Липецком вспыхнул дом: есть пострадавший

Пожары произошли в Лев-Толстовском районе и Задонске
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком в пожаре пострадал человекПод Липецком в пожаре пострадал человекФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 24 октября, в Липецкой области случился пожар. Очевидцы сообщили об этом спасателям в 11.46. Как оказалось, в Задонске на улице Верхняя загорелся жилой дом. К месту вызова выехали 2 пожарно-спасательных отделения и добровольцы. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, огонь повредил внутреннююю отделку и домашнее имущество на площади 12 кв.м. К счастью, никто не пострадал.

Вечером того же дня в 18.44 спасателям поступил еще один звонок. На этот раз загорелся жилой дом в Лев-Толстовском районе. В село Троицкое выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, пламя повредило внутреннюю отделку дома на площади 10 к.м. Есть пострадавший. Причину пожара устанавливают специалисты.

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