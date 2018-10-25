2018-10-25T09:13:16+03:00
Происшествия

Под Липецком 22-летняя девушка обокрала пенсионерку

Пожилая женщина лишилась 4 тысяч рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Пенсионерку обокрали в собственной квартиреПенсионерку обокрали в собственной квартиреФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедшую среду, 24 октября, в отдел полиции Лебедяни обратилась 63-летняя пенсионерка. По ее словам, в этот день кто-то украл из ее квартиры деньги. Женщина лишилась 4 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители уже задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 22-летняя местная жительница. Несмотря на юный возраст, она уже была ранее судима. Расследование проводит МО МВД России "Лебедянский".

За прошедшие сутки раскрыто одно ранее совершенное преступление. Так, в ноябре 2017 года у 50-летнего мужчины в Липецке украли телефон. Сотрудники полиции смогли установить и задержать предполагаемого вора - неработающего 28-летнего липчанина.

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