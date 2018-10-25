Ночью в центре Липецка стреляли в мужчину

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-25T09:45:13+03:00

Один из мужчин взял на "разговор" пистолет Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Этой ночью, 25 октября, в центре Липецка прозвучали звуки стрельбы. На улице Фрунзе встретились 28-летний и 35-летний мужчина. У одного из них в руках оказался пистолет. Другой пришел на встречу с монтировкой. В ходе разборки в 28-летнего липчанина выстрелили. Пострадавшего с ранениями доставили в больницу.

- Происшествие зарегистрировано в установленном порядке в отделе полиции, - прокомментировала начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области полковник внутренней службы Наталья Маслакова. - Произошел семейный конфликт. Раненого доставили в больницу, но медицинская помощь ему не понадобилась.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой, пострадавший покинул медицинское учреждение.