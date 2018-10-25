2018-10-25T10:02:44+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину

От полученных травм он скончался на месте
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане продолжают нарушать ПДДЛипчане продолжают нарушать ПДДФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1335 нарушений правил дорожного движения. Как рассказали в региональном УГИБДД России, 1 водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. 60 человек не пристегнулись во время движеня. 929 раз водители превысили допустимую скорость. Зарегистрировано ДТП с материальным ущербом - 30.

В прошедшую среду, 24 октября, в Данкове на улице Светлой сбили пешехода. 27-летнего пострадавшего с травмами госпитализировали. Что за машина наехала на пешехода и кто был за рулем, пока установить не удалось.

В 19.15 в Липецке на улице Космонавтов водитель неустановленного автомобиля сбил 6-летнего мальчика. Юный липчанин получил травму. После оказания помощи его отпустили. Аналогичная ситуация произошла на улице Меркулова. Там неизвестный водитель наехал на 22-летнего пешехода. Последнего с тарвмой госпитализировали.

В селе Талица Елецкого района произошла трагедия. В 20.45 на улице Советской 29-летний водитель ВАЗ-2115 сбил 50-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

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