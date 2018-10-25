2018-10-25T10:37:11+03:00
Общество

Горожане хотят, чтобы в Липецке появились экопарковки

По мнению липчан, проблему с водителями, которые паркуются на газоне, давно пора решать
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане хотят, чтобы в городе появились экопарковкиЛипчане хотят, чтобы в городе появились экопарковкиФото: Юлия КЛЮЕВА
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На сервисе "Портал неравнодушных" появилась новое предложение. Дмитрий выступил с инициативой под названием "Экологические парковки". По словам липчанина, водители частенько паркуются на газоне. Как следствие, уничтожаются растения, а по дорогам разносится грязь и земля. С этой проблемой уже давно научились бороться при помощи экопарковок. Это территория, которая засеяна газонной травой и укреплена газонной решеткой. Она препятствует повреждению корней растений, сохраняет эстетический вид участка.

- Экопарковка позволяет решить проблему с размещением автотранспорта и, одновременно, сохранить зелёный газон в отличном состоянии, - считает Дмитрий. - Экопарковки выгодны с чисто экономической точки зрения, ведь каждый автомобиль, припаркованный на озелененной территории, уничтожает около 15 м² травяного покрова, стоимость реставрации которого достаточно существенна. При этом полностью газон восстанавливается лишь через 2-5 лет.

Обсудить предложение и проголосовать за него можно будет до 23 ноября. Если инициативу поддержат более 500 человек, ее рассмотрят в вышестоящих органах. Пока липчане согласны с автором предложения и охотно голосуют "за".

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