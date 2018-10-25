2018-10-25T11:04:01+03:00
Происшествия

Строитель в Липецке сорвался с 17 этажа по вине крановщика

На машиниста крана завели уголовное дело
Лия МУРАДЬЯН
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Машинисту крана грозит 5 лет тюрьмыМашинисту крана грозит 5 лет тюрьмыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке проверка по факту трагедии на стройке, где погиб 29-летний мастер, закончилась уголовным делом. Напомним, все случилось 5 сентября в строящемся доме на улице Скороходова. Там с 17 этажа сорвался 29-летний мастер стройки, рабочий пролетел три пролета и упал на секцию 14 этажа. Мужчина погиб на месте.

В ходе проверки следователи пришли к выводу, что в случившемся виноват машинист башенного крана. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, крановщик перемещал погибшего мастера без специальной люльки, тем самым нарушил технику безопасности.

В отношении машиниста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности, повлекшее смерть. Крановщику грозит до 5 лет тюрьмы.

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