На трассе М-4 под Липецком грузовик с прицепом раздавил иномарку

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-25T11:22:39+03:00

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Жуткая авария произошла этим утром, 25 октября, в Елецком районе Липецкой области. Там на трассе М-4 «Дон» столкнулись груженный «КамАЗ» с прицепом и легковой автомобиль «Шевроле».

Фото последствий аварии выложили в соцсети. По словам очевидцев, все произошло в районе местного сахарного завода. «КамАЗ» ехал груженный свеклой, в момент аварии водитель поворачивал в сторону завода. Что именно там произошло, и кто стал виновником ДТП, теперь предстоит поразобраться автоинспекторам.

ДТП с "КамАЗом" на трассе М-4. "ДТП Елец"Фото: vk.com

Фото: vk.com

В результате аварии иномарка получила весьма серьезные повреждения, половину автомобиля практически расплющило от удара. Сколько человек пострадали в ДТП, пока неизвестно.

Напомним, что за минувшие сутки, 24 октября, на дорогах региона в 6 ДТП пострадали 7 человек и 1 погиб.