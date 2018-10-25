2018-10-25T11:22:39+03:00
Происшествия

На трассе М-4 под Липецком грузовик с прицепом раздавил иномарку

«Шевроле» и «КамАЗ» столкнулись в Елецком районе [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с "КамАЗом" на трассе М-4. "ДТП Елец"ДТП с "КамАЗом" на трассе М-4. "ДТП Елец"Фото: vk.com
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Жуткая авария произошла этим утром, 25 октября, в Елецком районе Липецкой области. Там на трассе М-4 «Дон» столкнулись груженный «КамАЗ» с прицепом и легковой автомобиль «Шевроле».

Фото последствий аварии выложили в соцсети. По словам очевидцев, все произошло в районе местного сахарного завода. «КамАЗ» ехал груженный свеклой, в момент аварии водитель поворачивал в сторону завода. Что именно там произошло, и кто стал виновником ДТП, теперь предстоит поразобраться автоинспекторам.

ДТП с "КамАЗом" на трассе М-4. "ДТП Елец" Фото: vk.com

ДТП с "КамАЗом" на трассе М-4. "ДТП Елец"Фото: vk.com

Фото: vk.com

В результате аварии иномарка получила весьма серьезные повреждения, половину автомобиля практически расплющило от удара. Сколько человек пострадали в ДТП, пока неизвестно.

Напомним, что за минувшие сутки, 24 октября, на дорогах региона в 6 ДТП пострадали 7 человек и 1 погиб.

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