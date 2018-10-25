В Липецке подрядчик ответил за протекающую крышу инфекционной больницы

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-25T11:45:40+03:00

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Региональный УФАС в Липецке наказал подрядную организацию, которая некачественно сделала ремонт в областной инфекционной больнице. По данным управления, больница и некое ООО заключили контакт, по которому организация ложна была провести капремонт клинико-диагностической лаборатории.

Но компания подошла к работе несерьезно – подрядчики мало того, что нарушили сроки, при этом еще и некачественно отремонтировали медучреждение. В результате капремонта в областной инфекционной больнице теперь протекает крыша. Исправлять огрехи руководство ООО отказалось. Ну а заказчик в ответ отказался платить.

В итоге УФАС решил вывесить компанию на «стену позора», то есть поместить в реестр недобросовестных поставщиков. С этим решение согласился и арбитражный суд региона. Теперь фирма в «черном списке», что весьма затруднить их дальнейшие попытки участвовать в торгах.