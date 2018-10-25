2018-10-25T12:13:41+03:00
Происшествия

В Липецке зоозащитники нашли у школы отравленного дротиком щенка

Активисты намерены найти того, кто убил животное [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Собаку застрелили отравленным дротикомСобаку застрелили отравленным дротикомФото: vk.com
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Умирающего щенка дворняги нашли этим утром, 25 октября, около 9 утра в районе улицы Гагарина в Липецке. Дворняга лежала на асфальте тротуара недалеко от гимназии №12. Между ребер у собаки торчал ярко-оранжевый дротик.

Животное не выжило, по словам очевидцев, собака умирала в судорогах и муках на глазах у прохожих. На место приехали зоозащитники, которые полагают, что животное намеренно застрелили отравленным дротиком и бросили умирать на глазах у школьников. Активисты намерены выяснить, кто именно убил собаку.

– Дротик, извлеченный из тела собаки будет передан на экспертизу, – написала активистка Ксения Чурсина. – Вновь поднимаем вопрос о защите животных, вновь будем бороться с этими нелюдями.

В Липецке у школы отравили из дротика щенка .

Защитники животных считают, что собаку отравили сотрудники службы отлова. Напомним, что по закону в Липецке бродячих собак и кошек на улицах не отстреливают. По условиям контракта, службы отлова увозят зверей в питомник, после чего проверяют на бешенство, инфицированных усыпляют.

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