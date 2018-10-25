2018-10-25T12:46:03+03:00
Общество

В Липецке 5 дней назад пропал 25-летний парень

С 21 октября молодой человек не выходит на связь с родными
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан просят помочь найти парняЛипчан просят помочь найти парняФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецке пропал 25-летний Моисеев Максим Владимирович. Как сообщили в Поисковом отряде Лиза Алерт, молодой человек не выходит на связь с родными с 21 октября. Уже 5 дней о Максиме ничего не известно. Его ищут волонтеры и родственники. Липчан просят помочь в поисках парня.

Приметы: рост 180, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: черная ветровка «Найк», штаны цвета хаки, синие замшевые кроссовки «Адидас».

Просьба ко всем, кто видел Моисеева Максима Владимировича или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

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