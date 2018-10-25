2018-10-25T13:35:21+03:00
Общество

Липчане игнорируют новый светофор на Первомайской

Жители Липецка переходят дорогу на красный свет [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане переходят дорогу на красныйЛипчане переходят дорогу на красныйФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедшие выходные на улице Первомайская в Липецке появился светофор. Его установили при въезде на улицу с кольца площади Победы. Раньше на этом месте был нерегулируемый пешеходный переход. Причем, довольно проблемный. Нередко машины не пропускали пешеходов. Водители проезжали мимо, даже не снижая скорость. Бывали моменты, когда поток переходивших дорогу людей не прекращался, из-за чего образовывался затор. Автомобили, движущиеся по кольцу и с улицы Неделина, были вынуждены ждать, пока пробка рассеется.

Липчане не могут привыкнуть к новому светофору на Первомайской Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане не могут привыкнуть к новому светофору на ПервомайскойФото: Юлия КЛЮЕВА

С установкой светофора эти проблемы должны исчезнуть. Однако, липчане никак не могут привыкнуть переходить дорогу на зеленый свет. Многие, не дожидаясь разрешительного сигнала, быстрыми шагами идут на другую сторону улицы. Перед тем, как нарушить правила, горожане смотрят по сторонам, убеждаясь, что машин нет. Так или иначе, такое поведение может спровоцировать ДТП.

Липчане не могут привыкнуть к новому светофору на Первомайской Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане не могут привыкнуть к новому светофору на ПервомайскойФото: Юлия КЛЮЕВА

Жители Липецка перебегают дорогу на красный свет.Горожане пока не привыкли к новому светофору на Первомайской

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