2018-10-25T13:20:12+03:00
Происшествия

В Липецке осудили мужчину, который переночевал в доме девушки против ее воли

Настойчивого ухажера приговорили к исправительным работам
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Наглец во всем созналсяНаглец во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке вынесли приговор 29-летнему мужчине – его признали виновным в незаконном проникновении в жилище. Согласно материалам дела, липчанин, по сути, поплатился за чрезмерную настойчивость.

Все случилось в мае этого года. Подвыпивший парень проводил знакомую барышню до дома на улице Циолковского и решил зайти к ней в гости. Девушка была против и попросила кавалера удалиться. Но тот, наплевав на протест, забрал у дамы ключи и ввалился в квартиру. Выпроводить незваного гостя удалось только утром.

Что происходило ночью, не сообщается, но после девушка написала заявление и на мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 139 – незаконное проникновение в жилище. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, наглец во всем сознался, в итоге суд приговорил его к 160 часам обязательных работ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке с начала года 125 человек заразились ВИЧ
Центробанк рассказал, где липчане могут сдать биометрические данные
Под Липецком мотоциклиста оштрафовали за попытку подкупить автоинспектора
Липчане игнорируют новый светофор на Первомайской
В Липецке 5 дней назад пропал 25-летний парень
В Липецке зоозащитники нашли у школы отравленного дротиком щенка
В Липецке подрядчик ответил за протекающую крышу инфекционной больницы
На трассе М-4 под Липецком грузовик с прицепом раздавил иномарку
Строитель в Липецке сорвался с 17 этажа по вине крановщика
Горожане хотят, чтобы в Липецке появились экопарковки
Под Липецком водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину
Ночью в центре Липецка стреляли в мужчину
Под Липецком 22-летняя девушка обокрала пенсионерку
Липчанам не дали устроить оргию на сцене с группой Wildways
Под Липецком вспыхнул дом: есть пострадавший
В четверг 16 улиц Липецка останутся без воды, а в садоводческих товариществах отключат свет
Ночью в четверг синоптики обещают мокрый снег
На 6 долгостроях Липецка возобновили строительство
В Липецке в Каменном Логу возведут подпорную стену
Более 1,2 миллиарда рублей направили на ремонт теплосетей и оборудования в Липецке
Предприниматели Центрального Черноземья узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом
В ДТП с фурой на трассе «Дон» под Липецком пострадали два сотрудника полиции
Липчанину грозит 8 лет за сбыт 0.12 грамм наркотика
Липчанам расскажут все об алиментах