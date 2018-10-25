В Липецке осудили мужчину, который переночевал в доме девушки против ее воли

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-25T13:20:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке вынесли приговор 29-летнему мужчине – его признали виновным в незаконном проникновении в жилище. Согласно материалам дела, липчанин, по сути, поплатился за чрезмерную настойчивость.

Все случилось в мае этого года. Подвыпивший парень проводил знакомую барышню до дома на улице Циолковского и решил зайти к ней в гости. Девушка была против и попросила кавалера удалиться. Но тот, наплевав на протест, забрал у дамы ключи и ввалился в квартиру. Выпроводить незваного гостя удалось только утром.

Что происходило ночью, не сообщается, но после девушка написала заявление и на мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 139 – незаконное проникновение в жилище. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, наглец во всем сознался, в итоге суд приговорил его к 160 часам обязательных работ.