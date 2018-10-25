2018-10-25T14:06:52+03:00
Происшествия

Под Липецком мотоциклиста оштрафовали за попытку подкупить автоинспектора

Байкера поймали за рулем без прав, которые забрали за пьяную езду
Лия МУРАДЬЯН
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Мотоциклист во всем созналсяМотоциклист во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор мотоциклисту из Становлянского района. По данным следствия, 10 августа байкера поймали за рулем без прав сотрудники ДПС. В ходе проверки выяснилось, что права у мужчины забрали за пьяную езду в 2017 году. Как известно, вождение без удостоверения карается штрафом от 5 до 15 000 рублей. И мотоциклист решил «договориться».

Чтобы не выписывали протокол, байкер предложил инспектору взятку 10 000 рублей. Сотрудник ГИБДД деньги не взял и сообщил о подкупе следователям. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в ходе расследования фигурнат во всем сознался и раскаялся. Ему грозил штраф до 200 000 рублей, но в итоге взяткодатель отделался суммой в 10 раз меньше. Суд приговорил его к штрафу в 20 000 рублей.

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