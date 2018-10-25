Центробанк рассказал, где липчане могут сдать биометрические данные

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-25T14:41:45+03:00

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В Липецке открылись центры по приему биометрических данных, куда могут обратиться все желающие. Эти данные нужны для удаленной идентификации, то есть по ним можно получить доступ к своим счетам и другим сервисам банка в любой финансовой организации.

Как пояснила и.о управляющего липецким отделение Банка России по ЦФО Татьяна Божко, сдать биометрические данные в Липецке можно в трех банках. Адреса есть на карте финансовой биометрии на сайте Центробанка. Данные там постоянно обновляются, сейчас на карте 81 субъект РФ, в Липецке значится 3 адреса.

Чтобы войти в Единую биометрическую систему России, нужно пройти первичную идентификацию всего один раз. В ходе процедуры банк проверит паспорт, СНИЛС и зарегистрирует в системе. После система с помощью камеры считает данные лица и запишет голос клиента.

После этого, чтобы открыть счет или взять кредит в любом другом банке, документы уже не понадобятся – достаточно будет войти в систему и дать ей считать голос и лицо через камеру и микрофон смартфона, компьютера или планшета. К концу следующего года сервис должен работать во всех банках в любом городе станы.