2018-10-25T15:24:09+03:00
Общество

Липчанина оштрафовали за экстремистскую музыку во «ВКонтакте»

Запрещенные аудиозаписи спецслужбы удалили
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанина наказали по административной статьеЛипчанина наказали по административной статьеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Информация на пользователя поступила в прокуратуру Октябрьского района Липецка от регионального УФСБ. В обращении службы безопасности сообщалось о размещении в сети экстремистских материалов. В ходе проверки выяснилось, что закон нарушил 35-летний житель города. Мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» запрещенные аудиозаписи из федерального списка экстремистских материалов.

Аудиозаписи размещались в открытом доступе и их могли прослушать и скачивать все пользователи. После проверки на липчанина завели административное дело по статье 20.29 КоАП РФ – производство и распространение экстремистских материалов.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, виновного в итоге оштрафовали, а запрещенные аудиозаписи из свободного доступа удалили.

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