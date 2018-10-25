Липчанина оштрафовали за экстремистскую музыку во «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-25T15:24:09+03:00

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Информация на пользователя поступила в прокуратуру Октябрьского района Липецка от регионального УФСБ. В обращении службы безопасности сообщалось о размещении в сети экстремистских материалов. В ходе проверки выяснилось, что закон нарушил 35-летний житель города. Мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» запрещенные аудиозаписи из федерального списка экстремистских материалов.

Аудиозаписи размещались в открытом доступе и их могли прослушать и скачивать все пользователи. После проверки на липчанина завели административное дело по статье 20.29 КоАП РФ – производство и распространение экстремистских материалов.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, виновного в итоге оштрафовали, а запрещенные аудиозаписи из свободного доступа удалили.