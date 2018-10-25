В Липецке ищут водителя, который сбил 6-летнего ребенка и сбежал

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-25T15:39:02+03:00

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Липецкая Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП. Во вторник, 23 октября, на улице Московской возле дома №117 на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 18-летнюю девушку. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

В среду, 24 октября, на улице Меркулова машина наехала на 22-летнего парня. Его с травмой госпитализировали. Авария произошла около дома №39А на нерегулируемом пешеходном переходе.

В тот же день в 19.15 на улице Космонавтов в районе дома №54 неизвестный водитель неустановленного автомобиля сбил 6-летнего ребенка. Мальчик получил травму. ДТП также произошло на пешеходном переходе.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам 8 (4742) 42-35-54, 42-35-55, 42-37-52.