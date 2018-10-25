В Ельце парень пошел на грабеж ради двух пачек сигарет

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-25T15:36:45+03:00

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В городе Елец Липецкой области поймали магазинного грабителя. Само преступление произошло еще 9 октября в одной из торговых точек по улице Вермишева. По заявлению директора магазина, вечером в помещение магазина ворвался неизвестный, открыто взял из торгового зала две пачки сигарет с фильтром и убежал.

Стоимость награбленного оценили в 230 рублей. Сразу поймать мужчину не удалось, грабителя вычислили через некоторое время сотрудники полиции. Как сообщает ОМВД по Ельцу, 22-летнего подозреваемого доставили в дежурную часть. Известно, что молодой человек нигде не работает, но судимостей не имеет. Теперь они будут.

Независимо от суммы ущерба, уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Теперь за 230 рублей по части 1 ст. 161 УК РФ парню грозит максимум до 4 лет тюрьмы, минимум – обязательные работы.