С площади Победы в Липецке вывозят нелегальные киоски

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-25T17:08:35+03:00

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Этим утром, 25 октября, площади Победы в Липецке начали освобождать от несанкционированной торговли. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с площадки за ТЦ «Победа» убрали киоск. В управлении потребительского рынка сообщили, что объект был установлен незаконно. А в последнее время возле киоска начали скапливаться детали импровизированных прилавков и мусор.

Специалисты управления не однократно разговаривали с владельцем киоска, чтобы тот убрал имущество. Однако, он этого не сделал. Теперь конструкцию разобрали и вывезли на площадку хранения. Чтобы забрать киоск, владельцу придется написать заявление и возместить расходы на его транспортировку.

- С 2016 года силами администрации Липецка вывезено порядка 200 нестационарных объектов торговли, - рассказал начальник управления потребительского рынка администрации Липецка Антон Мамонов. - Еще 400 владельцы убрали добровольно. Работа по пресечению несанкционированной торговли в Липецке продолжится. Кстати, хотелось бы обратить внимание, что последние изменения в порядке перемещения позволяют нам демонтировать крупногабаритные и даже капитальные объекты. Избежать проблем позволит размещение торговых точек в соответствии с разработанной схемой. Специалисты управления также всегда готовы проконсультировать и опытных предпринимателей, и тех, кто делает первые шаги в бизнесе.

Посмотреть на схему размещения нестационарных торговых точек можно здесь.