В Липецке мужчина дважды ограбил один и тот же микрозайм

СЕГОДНЯ 19:59 2018-10-25T20:00:35+03:00

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В Липецке полиция ищет подозреваемого в нескольких грабежах. Мужчина совершает налеты на микрофинансовую организацию. Последнее преступление произошло в минувшую среду, 24 октября, на Заводской площади. Там неизвестный открыто похитил из микрозайма 1000 рублей и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по предварительной версии подозреваемый причастен к еще одному ограблению, которое произошло неделей ранее, 16 октября. Тогда, предположительно, тот же человек в том же месте унес 40 000 рублей и тоже попал в обзор камеры.

В Липецке ищут подозреваемого в двух грабежах.Кто знает этого человека или, где он находится, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 48-00-02

Сейчас грабителя ищет полиция, накануне он попал в обзор внутренней камеры наблюдения в одном из магазинов города. На записи мужчина распивает пиво рядом с ящиками для хранения вещей в супремаркете. Потом забирает сумку и уходит.

Приметы подозреваемого: на вид около 25 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, короткая стрижка, темно-русые волосы.

Полиция просит всех, кто знает подозреваемого или о совершенных им преступлениях, либо, где он сейчас находится, а также владеет любой ценной для поиска информацией сообщить об этом по телефонам: 02, 48-00-02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.