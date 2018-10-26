2018-10-26T09:25:22+03:00
Происшествия

В Липецке осудили охранников за пытки и избиение посетителя бара

Мужчину избили ногами и дубинками, и обрызгали слезоточивым газом
Лия МУРАДЬЯН
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Охранники не признали винуОхранники не признали винуФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор двум сотрудникам ЧОПа, которые измывались и били посетителя бара. Все случилось в феврале этого года в заведении на улице Ушинскогоо в Липецке. 5 февраля под утра в баре, где завязался конфликт между мужчиной и женщиной. Сотрудники вызвали охрану, на место приехали два сотрудника ЧОПа и вывели мужчину на улицу. Посетитель считал себя непричастным к дебошу в питейном заведении возмутился поведением охраны. В результате разгорелся новый конфликт уже между клиентом бара и охраной. Спор закончился тем, что охрана жестоко избила посетителя.

Двое снаряженных спецсредствами парней избивали мужчину ногами, руками, а также дубинками. Били по всему телу и по голове. Но этого им показалось мало, и клиента повалили на землю, скрутили, надели наручники и брызнули в лицо слезоточивый газ. Все происходило на глазах у вышедших на улицу посетителей.

– В результате избиения потерпевшему был причинен средний вред здоровью. Кроме того, были существенно нарушены законные интересы и права потерпевшего, гарантированные статьями 21 и 22 Конституции, что выразилось в жестоком и унижающем человеческое достоинство обращении, в умалении его достоинства, применении к нему насилия, пыток, – говорится в формулировке суда по данным пресс-службы судебного департамента.

С травмой головы и грудной клетки мужчина обратился в следственные органы. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, сотрудники охранного агентства в содеянном не признались. Но доказательств для суда собрали достаточно. В итоге обоих признали виновными по части 2 статьи 203 – превышение полномочий сотрудниками частной охранной организации. Суд приговорил обоих к 1.5 годам ограничения свободы.

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