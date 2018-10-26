Под Липецком утром перевернулся «ВАЗ» – пострадали люди

СЕГОДНЯ 08:47 2018-10-26T08:47:36+03:00

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ДТП случилось этим утром, 26 октября, в Задонском районе Липецкой области. Там недалеко от села Старая Воскресеновка, предположительно, не справился с управлением автомобиля водитель «ВАЗ-2110».

Водитель не смог удержать машину на дороге, в итоге «Десятка» вылетела с трассы в кювет и разбилась. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Сигнал дежурному поступил в 6.10 утра.

На помощь к пострадавшим приехали сотрудники одного отделения 141 пожарно-спасательной части. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате ДТП пострадали несколько человек. Людей с различными травмами увезли на «Скорой» в задонскую районную больницу.