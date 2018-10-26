2018-10-26T09:05:25+03:00
Происшествия

В Липецке пенсионер 5 месяцев не замечал, что у него угнали машину

«Копейку» нашли в целости сотрудники полиции
Лия МУРАДЬЯН
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Машину у пенсионера украли подросткиМашину у пенсионера украли подросткиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В минувший четверг, 25 октября, в городской отдел полиции №7 Липецка пришел 74-летний мужчина. Пенсионер заявил, что у него украли «ВАЗ-21013». По словам пенсионера, «копейка» пропала от дома по улице Катукова.

Вот только, когда именно украли машину, пожилой человек не знал. Последний раз он видел свою машину 4 июня, а пропажу заметил вчера. То есть автомобиль пропал где-то в промежутке между 4 июня и 25 октября.

Несмотря на отсутствие точной даты и разброс в 5 месяцев, сотрудникам полиции все же удалось отыскать машину в день обращения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль обнаружили в исправном состоянии у дома на улице Хорошавина. Как оказалось, машину у пенсионера украли двое подростков, их тоже нашли. Несовершеннолетние сейчас дают показания.

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