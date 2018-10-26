2018-10-26T09:23:45+03:00
Общество

Липецкие автоинспекторы вышли на рейд по нетрезвым водителям

Усиленные дежурства на дорогах будут проходить три дня
Лия МУРАДЬЯН
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Автоинспекторы усиленно выслеживают пьяных водителейАвтоинспекторы усиленно выслеживают пьяных водителейФото: Лия МУРАДЬЯН
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Этим утром, 26 октября, в Липецкой области сотрудники ГИБДД вышли на рейд по пьяным водителям. Усиленные дежурства на дорогах будут проходить три дня, с 26 по 28 октября, за которые автоинспекторы будут выслеживать нетрезвых водителей.

По данным пресс-службы областного УГИБДД, всего за девять месяцев этого года на дорогах региона инспекторы поймали 2263 нетрезвых людей за рулем. Многие из них отказывались от медосвидетельствования, но, как показывает практика, такой маневр не помогает уйти от ответственности.

Из пойманных 314 водителей можно назвать хроническими нарушителями, они сели за руль пьяными уже будучи лишенными прав за нетрезвое вождение. За те же 9 месяцев в Липецкой области с участием пьяных водителей произошло 125 аварий, в которых 125 человек получили травмы и 39 – погибли.

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