В Липецке у мужчины украли гараж

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-26T09:39:12+03:00

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В городском отделе полиции №4 в Липецке раскрыли кражу гаража. По данным правоохранителей, металлическая будка пропала в начале месяца, 9 октября, с участка возле дома на Боевом проезде Липецка. Ошарашенный владелец, 36-летний мужчина, заметив пустующий участок вместо гаража, написал заявление в полицию.

По статье «Кража» возбудили уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что крупногабаритный объект украл 22-летний безработный житель города. Как именно он это сделал, не сообщается.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, всего за прошедшие сутки в Липецкой области раскрыли 4 совершенных ранее преступления. Помимо гаражного вора, стражи порядка раскрыли грабеж в Задонском районе. По данным полиции, 11 апреля там ограбили местный магазин. Подозреваемой в грабеже оказалась 30-летняя женщина. Дама нигде не работает и имеет ряд судимостей.