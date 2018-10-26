2018-10-26T09:58:16+03:00
Общество

Делегация региона принимает участие во всероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее»

Главные вопросы в этом году - цифровизация госуправления, цифровое здравоохранение и «умный город»
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В Сочи проходит VI всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее», организатором которого является Комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества, Министерства строительства и ЖКХ РФ и ПАО «Ростелеком», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. В работе форума традиционно принимают участие представители федеральных и региональных органов государственной власти Российской Федерации, представители органов местного самоуправления, участвующие в развитии цифровой экономики, ведомственной информатизации и цифровизации, ведущие российские специалисты и эксперты в области информатизации различных отраслей народного хозяйства. В работе форума принимает участие делегация Липецкой области.

Главные вопросы в этом году - цифровизация государственного управления, цифровое здравоохранение и «умный город». На заседании представители органов власти и члены рабочей группы Центра компетенций расскажут о текущем статусе развития проекта, а также обсудят ключевые вопросы создания инфраструктуры цифровой экономики: развитие сетей 5G, создание цифровых транспортных коридоров, устранение цифрового неравенства, готовность государственных заказчиков к переходу на цифровые форматы взаимодействия между собой и с гражданами. Эксперты обсудят значение цифровых платформ и облачных решений для формирования новой инфраструктуры.

Предполагается также проведение заседания Совета по региональной информатизации правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Председателем выступит Олег Пак, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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