В Липецкой области стало меньше фальшивых денег

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-26T10:05:23+03:00

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По данным регионального отделения Центробанка, за 9 месяцев этого года в финансовых организациях Липецкой области нашли 159 поддельных отечественных купюр. Это на 12 меньше, чем было за тот же период 2017 года. Из иностранной валюты было 4 фальшивки – 50 и 100 долларов США.

Из билетов Банка России чаще всего подделки встречались среди купюр достоинством 5000 рублей – 107 фальшивок. Кроме этого сотрудник банков нашли 45 подделок достоинством 1000 рублей, шесть фальшивых банкнот по 500 рублей и даже одну сторублевую.

Как сообщили в пресс-службе липецкого отделения Банка России, также уменьшилось число подделок 1000 рублевых купюр – в этом году их нашли на 33 штуки меньше, при этом на 20 штук стало больше пятитысячных фальшивок. Подделки новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей в Липецкой области, в отличие от других регионов, пока не встречались.