2018-10-26T10:05:23+03:00
Общество

В Липецкой области стало меньше фальшивых денег

За 9 месяцев в регионе нашли 159 поддельных купюр
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Чаще всего подделывают купюры в 5000 рублейЧаще всего подделывают купюры в 5000 рублейФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

По данным регионального отделения Центробанка, за 9 месяцев этого года в финансовых организациях Липецкой области нашли 159 поддельных отечественных купюр. Это на 12 меньше, чем было за тот же период 2017 года. Из иностранной валюты было 4 фальшивки – 50 и 100 долларов США.

Из билетов Банка России чаще всего подделки встречались среди купюр достоинством 5000 рублей – 107 фальшивок. Кроме этого сотрудник банков нашли 45 подделок достоинством 1000 рублей, шесть фальшивых банкнот по 500 рублей и даже одну сторублевую.

Как сообщили в пресс-службе липецкого отделения Банка России, также уменьшилось число подделок 1000 рублевых купюр – в этом году их нашли на 33 штуки меньше, при этом на 20 штук стало больше пятитысячных фальшивок. Подделки новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей в Липецкой области, в отличие от других регионов, пока не встречались.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке садоводческие автобусы будут ездить до 5 ноября
Журнал Рублевка LIP оповещает потенциальных партнеров о старте пятого, юбилейного «Сезона открытий»!
В ДТП с «КамАЗом» в Липецкой области пострадал 19-летний парень
Делегация региона принимает участие во всероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее»
В Липецке у мужчины украли гараж
Липецкие автоинспекторы вышли на рейд по нетрезвым водителям
В Липецке пенсионер 5 месяцев не замечал, что у него угнали машину
Под Липецком утром перевернулся «ВАЗ» – пострадали люди
В Липецке осудили охранников за пытки и избиение посетителя бара
В Липецке мужчина дважды ограбил один и тот же микрозайм
С площади Победы в Липецке вывозят нелегальные киоски
В Ельце парень пошел на грабеж ради двух пачек сигарет
В Липецке ищут водителя, который сбил 6-летнего ребенка и сбежал
Липчанина оштрафовали за экстремистскую музыку во «ВКонтакте»
В Липецке с начала года 125 человек заразились ВИЧ
Центробанк рассказал, где липчане могут сдать биометрические данные
Под Липецком мотоциклиста оштрафовали за попытку подкупить автоинспектора
В Липецке осудили мужчину, который переночевал в доме девушки против ее воли
Липчане игнорируют новый светофор на Первомайской