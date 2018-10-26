2018-10-26T10:21:27+03:00
Происшествия

В ДТП с «КамАЗом» в Липецкой области пострадал 19-летний парень

За сутки в регионе в 5 авариях травмы получили 5 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель выжилВодитель выжилФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным пресс-службы ГИБДД региона, за минувшие сутки, 25 октября, на дорогах Липецкой области в 5 авариях пострадали 5 человек. Так стали известны подробности утренней аварии с груженным свеклой «КамАЗом» с прицепом, которая произошла на трассе «Дон» в Елецком районе. По предварительной версии автоинспекторов, виновником ДТП был 40-летний водитель грузовика. Он не пропустил «Шевроле» при повороте. В искореженной легковушке пострадал 19-летний водитель. Молодой человек выжил.

В самом Липецке вечером, около 18.00, на проспекте Мира 24-летний водитель «семерки» влетел в стоящий «Ниссан». В этой аварии травму получил 43-летний водитель иномарки. В тот же день в Кузьминских Отвержках в пригороде 60-летний мужчина на «Фольксвагене» сбил на дороге 20-летнего парня. Пешехода увезли в больницу.

Кроме этого за сутки на дорогах региона произошло 28 ДТП без пострадавших, где повреждения получили только транспортные средства.

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