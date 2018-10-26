2018-10-26T10:50:46+03:00
Общество

Журнал Рублевка LIP оповещает потенциальных партнеров о старте пятого, юбилейного «Сезона открытий»!

Мероприятие пройдет под лозунгом «Бизнес – как искусство!»
Юлия КЛЮЕВА
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6 декабря, ресторан «Быханов». Пятый год подряд журнал Рублевка LIP проводит награждения за самые яркие достижения в рамках церемонии «Сезон открытий». Пятый год подряд мы собираем представителей бизнес-сообщества на одной площадке и дарим возможность познакомиться с компаниями, которые идут в ногу со временем, внедряют все новое и инновационное в бизнесе и социальной сфере.

Лозунг пятого, юбилейного «Сезона открытий» - «Бизнес – как искусство!» Современное искусство неразрывно связано с персональным брендом. Мы поможем через подачу в виде необычных арт-инсталляций представить вашу компанию деловому сообществу Липецка, а через соцсети – и других регионов!

Стать партнером масштабного события - V сезон открытий! Звони: 56-80-90, 56-56-70.

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