2018-10-26T11:26:40+03:00
Общество

В Липецке садоводческие автобусы будут ездить до 5 ноября

И в соответствии с действующим расписанием
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане смогут доехать на автобусе до сада до 5 ноябряЛипчане смогут доехать на автобусе до сада до 5 ноябряФото: Юлия КЛЮЕВА
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В городском департаменте транспорта сообщили, что садоводческие маршруты будут возить пассажиров до 5 ноября включительно. К ним относятся автобусы №14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77, 118, 132, 135, 161. В работе транспорта ничего не изменится. Автобусы будут ездить как и раньше, в соответствии с действующим расписанием.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, информацию о расписании автобусов можно узнать через центральную диспетчерскую службу по телефону 31-80-15. Там же липчанам смогут подсказать, в какое время транспорт пройдет через конкретный остановочный пункт. Посмотреть время отправления автобусов от конечных остановок можно на сайте МБУ «ЛГТК» - www.lt-systems.ru, или официальном сайте департамента транспорта - www.deptrans48.ru.

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